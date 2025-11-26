Uccisa e abbandonata nel bosco La targa per Olga Julia Calzoni
"Julia ci è stata portata via tanti anni fa, ma è sempre rimasta nei nostri cuori. Era una ragazza fiduciosa del prossimo. Che la sua vicenda, e la targa che le è stata tributata, siano un monito per dire “basta” alla violenza". Così i suoi cugini hanno voluto ricordare Olga Julia Calzoni, studentessa milanese che il 26 marzo 1976, a soli 16 anni, fu rapita e uccisa da due rampolli della “Milano bene” che lei credeva amici e che invece le tesero una trappola mortale. A 49 anni dal delitto, i fratelli Julio, Patrizia e Maria Teresa Calzoni hanno voluto partecipare, ieri, all’iniziativa organizzata dal Comune per ricordare la loro cugina Olga Julia: lo scoprimento di una targa a lei dedicata (nella foto). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
Peschiera Borromeo ricorda Julia Olga Calzoni, vittima di un brutale femminicidio nel 1976 Il 25 novembre la Città dedica una targa alla sedicenne uccisa e abbandonata nel Bosco del Carengione. Una commemorazione per dire basta alla violenza sulle d - facebook.com Vai su Facebook
Uccisa e abbandonata nel bosco. La targa per Olga Julia Calzoni - "Julia ci è stata portata via tanti anni fa, ma è sempre rimasta nei nostri cuori. Si legge su ilgiorno.it
Una targa per ricordare Olga Julia. Rapita e uccisa con 5 colpi di pistola - Una targa in memoria di Olga Julia Calzoni, giovane milanese di buona famiglia che, a soli 16 anni, il 26 marzo 1976, venne rapita e uccisa da due giovani rampolli della Milano bene, Giorgio Invernizz ... msn.com scrive
Peschiera Borromeo ricorda Julia Olga Calzoni, vittima di un brutale femminicidio nel 1976 - Il 25 novembre la Città dedica una targa alla sedicenne uccisa e abbandonata nel Bosco del Carengione. Lo riporta 7giorni.info