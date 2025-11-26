Uccisa e abbandonata nel bosco La targa per Olga Julia Calzoni

Ilgiorno.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Julia ci è stata portata via tanti anni fa, ma è sempre rimasta nei nostri cuori. Era una ragazza fiduciosa del prossimo. Che la sua vicenda, e la targa che le è stata tributata, siano un monito per dire “basta” alla violenza". Così i suoi cugini hanno voluto ricordare Olga Julia Calzoni, studentessa milanese che il 26 marzo 1976, a soli 16 anni, fu rapita e uccisa da due rampolli della “Milano bene” che lei credeva amici e che invece le tesero una trappola mortale. A 49 anni dal delitto, i fratelli Julio, Patrizia e Maria Teresa Calzoni hanno voluto partecipare, ieri, all’iniziativa organizzata dal Comune per ricordare la loro cugina Olga Julia: lo scoprimento di una targa a lei dedicata (nella foto). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

uccisa e abbandonata nel bosco la targa per olga julia calzoni

© Ilgiorno.it - Uccisa e abbandonata nel bosco. La targa per Olga Julia Calzoni

News recenti che potrebbero piacerti

uccisa abbandonata bosco targaUccisa e abbandonata nel bosco. La targa per Olga Julia Calzoni - "Julia ci è stata portata via tanti anni fa, ma è sempre rimasta nei nostri cuori. Si legge su ilgiorno.it

uccisa abbandonata bosco targaUna targa per ricordare Olga Julia. Rapita e uccisa con 5 colpi di pistola - Una targa in memoria di Olga Julia Calzoni, giovane milanese di buona famiglia che, a soli 16 anni, il 26 marzo 1976, venne rapita e uccisa da due giovani rampolli della Milano bene, Giorgio Invernizz ... msn.com scrive

Peschiera Borromeo ricorda Julia Olga Calzoni, vittima di un brutale femminicidio nel 1976 - Il 25 novembre la Città dedica una targa alla sedicenne uccisa e abbandonata nel Bosco del Carengione. Lo riporta 7giorni.info

Cerca Video su questo argomento: Uccisa Abbandonata Bosco Targa