"Julia ci è stata portata via tanti anni fa, ma è sempre rimasta nei nostri cuori. Era una ragazza fiduciosa del prossimo. Che la sua vicenda, e la targa che le è stata tributata, siano un monito per dire “basta” alla violenza". Così i suoi cugini hanno voluto ricordare Olga Julia Calzoni, studentessa milanese che il 26 marzo 1976, a soli 16 anni, fu rapita e uccisa da due rampolli della “Milano bene” che lei credeva amici e che invece le tesero una trappola mortale. A 49 anni dal delitto, i fratelli Julio, Patrizia e Maria Teresa Calzoni hanno voluto partecipare, ieri, all’iniziativa organizzata dal Comune per ricordare la loro cugina Olga Julia: lo scoprimento di una targa a lei dedicata (nella foto). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Uccisa e abbandonata nel bosco. La targa per Olga Julia Calzoni