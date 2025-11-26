Uccisa da tre pit bull mentre si prendeva cura di loro | così è morta Madison aveva 23 anni

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Madison Hull, 23 anni, è morta sbranata da tre pit bull mentre faceva da pet sitter in Texas. La giovane, a pochi mesi dalla laurea, era consapevole del loro carattere aggressivo, ha confermato la madre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

