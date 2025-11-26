Uccide moglie figli e sorella | poi il gesto estremo Strage familiare

Un uomo di 63 anni, descritto come un esperto cacciatore, è stato identificato come l’autore di una strage familiare di rara ferocia, che ha portato alla morte di 4 persone a lui care: la sorella, i due figli adulti e la seconda moglie. Dopo aver compiuto gli omicidi in diverse località, il gesto estremo. Leggi anche: Terremoto nella politica italiana, chiesti 11 anni per l’ex assessore: accuse pesanti Tragica catena di omicidi in Germania. Un tragico evento ha sconvolto una delle zone più tranquille della Germania, lasciando sconcertata l’intera comunità del Baden-Württemberg. Il dilagare del dolore e dell’incredulità ha rapidamente superato i confini della cittadina di Reutlingen, coinvolgendo anche le comunità vicine e stimolando l’attenzione delle autorità tedesche, che hanno subito dato avvio a indagini approfondite. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Uccide moglie, figli e sorella: poi il gesto estremo. Strage familiare

