Ubertino Landi e la sfida della solidarietà una conferenza sul Medioevo piacentino
Sabato 29 novembre, Manrico Bissi, presidente di Archistorica, e Lorenzo Caravaggi, docente di storia medievale all’Università di Lancaster, dialogheranno nella splendida cornice dell’oratorio della chiesa di San Giovanni in Canale per raccontare il vero volto del Medioevo e il grande fermento. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
