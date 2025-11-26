Ubertino Landi e la sfida della solidarietà una conferenza sul Medioevo piacentino

Sabato 29 novembre, Manrico Bissi, presidente di Archistorica, e Lorenzo Caravaggi, docente di storia medievale all’Università di Lancaster, dialogheranno nella splendida cornice dell’oratorio della chiesa di San Giovanni in Canale per raccontare il vero volto del Medioevo e il grande fermento. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

