Il produttore Jeff Miller, che ha già portato nelle sale la versione horror di Braccio di Ferro, ha annunciato un controverso progetto. Il nuovo progetto annunciato da Jeff Miller sembra destinato a far discutere: il produttore ha infatti svelato i dettagli di quello che viene chiamato il Twisted serial killer universe. In arrivo nelle sale americane ci saranno quindi degli horror ispirati ai crimini compiuti dagli assassini più famosi. I dettagli del progetto I primi due film confermati sono intitolati Jeffrey Dollmer e Ted Bunny. Il primo dei due progetti racconterà quello che accade a un gruppo di modelli che si ritrovano sul set di un servizio fotografico dove vengono presi di mira da un bambolotto posseduto dallo spirito del serial killer . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Twisted Serial Killer Universe: in arrivo i film horror ispirati ai casi di cronaca nera