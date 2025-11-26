Tuttosport – Roma un bomber e si può! Napoli e Inter più forti ma con un goleador i giallorossi…

2025-11-26 12:17:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: Il Principe ci crede e suona la carica: “Napoli e Inter sulla carta restano le favorite per la qualità delle rose, occhio però al Milan che ha vinto tutti gli scontri diretti e ha il vantaggio di non fare le coppe. Il che può dare 4-5 punti in più ad Allegri, ma a giocarsi lo Scudetto c’è pure la Roma che può dare fastidio a tutti. A maggior ragione se a gennaio dovesse arrivare un goleador”. Parola di Giuseppe Giannini, storico numero 10 e bandiera giallorossa che si dice sorpreso di trovare i capitolini da soli in vetta alla Serie A dopo un terzo del torneo: “Nessuno a inizio stagione si immaginava di vedere la Roma prima in classifica, bisogna essere onesti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

