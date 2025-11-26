2025-11-25 20:53:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa per presentare l’incontro di Champions League in trasferta sul campo dell’ Atletico Madrid. Il tecnico dell’ Inter ha dichiarato: “ Che reazione mi aspetto dopo il derby? Ci siamo sempre rialzati dopo una sconfitta, mi aspetto lo stesso anche in questa occasione. Noi abbiamo messo qualità e determinazione nel derby e forse ci sono mancate un po’ di lucidità e fortuna. Domani ci aspetta una partita importante in Champions, sappiamo quanto è difficile in casa loro. Negli scontri diretti fin qui mi prendo la maturità, l’atteggiamento e la qualità. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – “L’Atletico Madrid? Dopo un ko noi ci siamo sempre rialzati”