Negli ultimi giorni, la storia dell 'uomo che ha finto di essere sua madre morta, arrivando a travestirsi come lei per riscuotere la sua pensione, è diventata talmente virale da conquistare anche le pagine dei siti internazionali, tra cui TMZ. La vicenda del 57enne di Borgo Virgilio (Mantova) che, dopo aver nascosto in cantina il cadavere di sua madre, Graziella Dall'Oglio, si è sostituito a lei presentandosi negli uffici del Comune travestito da "nonna", con tanto di borsetta e bastone, inizialmente è stata associata a Psycho, il thriller di Alfred Hitchcock in cui un giovane solitario vive uno sdoppiamento di personalità.

© Cinemaserietv.it - Tutti i meme sull’uomo che si è finto sua madre morta per riscuotere la pensione