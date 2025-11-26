Tutti i meme sull’uomo che si è finto sua madre morta per riscuotere la pensione

Cinemaserietv.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni, la storia dell ’uomo che ha finto di essere sua madre morta, arrivando a travestirsi come lei per riscuotere la sua pensione, è diventata talmente virale da conquistare anche le pagine dei siti internazionali, tra cui TMZ. La vicenda del 57enne di Borgo Virgilio (Mantova) che, dopo aver nascosto in cantina il cadavere di sua madre, Graziella Dall’Oglio, si è sostituito a lei presentandosi negli uffici del Comune travestito da “nonna”, con tanto di borsetta e bastone, inizialmente è stata associata a Psycho, il thriller di Alfred Hitchcock in cui un giovane solitario vive uno sdoppiamento di personalità. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

tutti i meme sull8217uomo che si 232 finto sua madre morta per riscuotere la pensione

© Cinemaserietv.it - Tutti i meme sull’uomo che si è finto sua madre morta per riscuotere la pensione

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Tutti Meme Sull8217uomo 232