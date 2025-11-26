Tutti assolti in primo grado dopo 13 anni Storia di un processo folle

Il tribunale di Castrovillari ha assolto tutti i 14 imputati accusati di disastro ferroviario colposo per un incidente avvenuto il 24 novembre 2012 nei pressi di Rossano (Cosenza),.

