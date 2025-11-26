Tutte le squadre della Ussa Rozzano - oltre 400 tra atleti e dirigenti - sono scese in campo indossando una maglia dedicata raffigurante sul petto il numero antiviolenza 1522 e sul retro il numero 0, inteso come numero di maglia simbolico e come obiettivo da raggiungere: zero violenze sulle donne. Le maglie sono state realizzate con il supporto dei partner South Barber e La Serigrafica, che hanno sposato appieno l’importanza della proposta. L’iniziativa ha coinvolto atleti, allenatori e famiglie, attivando un percorso di riflessione partecipato prima e dopo le partite, in cui gli allenatori hanno guidato momenti di dialogo adattati alle fasce d’età dei ragazzi, affrontando il tema con linguaggi diversi ma con un messaggio comune: la violenza non è un problema lontano, riguarda tutti, e lo sport può e deve avere un ruolo nell’educare al rispetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Tutte le squadre con la maglia numero 1522