Tutte le squadre con la maglia numero 1522
Tutte le squadre della Ussa Rozzano - oltre 400 tra atleti e dirigenti - sono scese in campo indossando una maglia dedicata raffigurante sul petto il numero antiviolenza 1522 e sul retro il numero 0, inteso come numero di maglia simbolico e come obiettivo da raggiungere: zero violenze sulle donne. Le maglie sono state realizzate con il supporto dei partner South Barber e La Serigrafica, che hanno sposato appieno l’importanza della proposta. L’iniziativa ha coinvolto atleti, allenatori e famiglie, attivando un percorso di riflessione partecipato prima e dopo le partite, in cui gli allenatori hanno guidato momenti di dialogo adattati alle fasce d’età dei ragazzi, affrontando il tema con linguaggi diversi ma con un messaggio comune: la violenza non è un problema lontano, riguarda tutti, e lo sport può e deve avere un ruolo nell’educare al rispetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Winter Cup 2025: quasi tutte le categorie SOLD OUT! L’entusiasmo è alle stelle e i numeri parlano chiaro: U14 ? 32 squadre U15 ? 23 squadre U16 ? 52 squadre U17 ? 41 squadre U18 ? 48 squadre U19 ? 32 squadre In U15 e U17 siamo alla rice - facebook.com Vai su Facebook
Contro l'Inter tagliato il traguardo delle 100 vittorie sulla panchina del #Milan per #Allegri. Il #derby è l'ultimo tassello negli scontri diretti. Max ha vinto contro tutte le squadre nei primi 5 posti dell'attuale classifica. ?Roma ?Napoli ?Inter ?Bologna Vai su X
Tutte le squadre con la maglia numero 1522 - Tutte le squadre della Ussa Rozzano - Secondo ilgiorno.it
La sfida al Bernabeu e il paragone con Del Piero - All’inizio ho pensato: “Oh mio Dio, sarò in grado di farcela con il numero dieci? Lo riporta tuttosport.com
Tutto quello che raccontano le maglie delle squadre di calcio - Adidas ha presentato oggi i nuovi kit away creati in esclusiva per le Nazionali femminili di Italia, Belgio, Germania, Spagna, Svezia e Galles, prendendo ispirazione dai movimenti artistici che ... Da vanityfair.it