Tutta la stramba storia di 3I ATLAS | la cometa interstellare scambiata per una nave aliena

Dalle nuove immagini NASA alle analisi del James Webb: cosa sappiamo davvero sulla cometa al centro del dibattito scientifico. In questo video abbiamo riassunto tutto quello che è stato detto nelle ultime settimane, compresa l'ipotesi di Avi Loeb secondo cui 3IATLAS sarebbe un'astronave. 🔗 Leggi su Fanpage.it