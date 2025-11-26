Tutta la stramba storia di 3I ATLAS | la cometa interstellare scambiata per una nave aliena
Dalle nuove immagini NASA alle analisi del James Webb: cosa sappiamo davvero sulla cometa al centro del dibattito scientifico. In questo video abbiamo riassunto tutto quello che è stato detto nelle ultime settimane, compresa l'ipotesi di Avi Loeb secondo cui 3IATLAS sarebbe un'astronave. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Claudio Zuliani. . #rassegnastramba 25-11-2025 Al freddo e al gelo di Bodo ? La #Juventus non cerca scuse ma solo la vittoria ? Spalletti " facciamo vedere chi siamo -YILDIZ in panca - facebook.com Vai su Facebook
La stramba storia dell’IA che insulta una ragazza: “Umano schifoso, siamo delle delusioni” - net, un portale dedicato al mondo della scuola noto soprattutto agli studenti. Riporta fanpage.it