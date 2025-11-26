Tutta la stramba storia di 3I ATLAS | la cometa interstellare scambiata per una nave aliena

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle nuove immagini NASA alle analisi del James Webb: cosa sappiamo davvero sulla cometa al centro del dibattito scientifico. In questo video abbiamo riassunto tutto quello che è stato detto nelle ultime settimane, compresa l'ipotesi di Avi Loeb secondo cui 3IATLAS sarebbe un'astronave. 🔗 Leggi su Fanpage.it

