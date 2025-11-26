Turista scozzese morto nell' esplosione della palazzina a Monteverde in 4 a rischio processo
Rischio processo per quattro persone per la morte del turista scozzese di 54 anni Grant Paterson dopo il crollo della palazzina tra via Pio Foà e via Vitellia avvenuto lo scorso marzo nel quartiere Monteverde. L'uomo, a Roma per lavoro, era ospite di un bed and breakfast che si trovava. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Turista morto nel crollo di un palazzo: chiuse le indagini, in 4 rischiano il processo per omicidio colposo - La Procura ha chiuso le indagini sul crollo del palazzo a Monterverde in cui è morto un turista. Scrive fanpage.it
Roma: turista scozzese morto durante il crollo della palazzina a Monteverde, 4 a rischio processo accusati di omicidio colposo - Chiuse indagini: l'esplosione fu causata dall'errata installazione dell'impianto del gas. Lo riporta roma.corriere.it