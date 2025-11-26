Turista morto nel crollo di un palazzo | chiuse le indagini in 4 rischiano il processo per omicidio colposo
La Procura ha chiuso le indagini sul crollo del palazzo a Monterverde in cui è morto un turista. In quattro rischiano di finire a processo per omicidio colposo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
