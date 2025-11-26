Turismo invernale 93 milioni presenze | stranieri +29%
Tempo di lettura: < 1 minuto Andamento in crescita per i flussi turistici in Italia nella stagione invernale: 29,7 milioni di arrivi e 93 milioni di presenze, con un incremento rispettivamente pari all’8,2% e al 14,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e una spesa turistica diretta di 14,8 miliardi di euro (+9,1%). Emerge dalla nota previsionale Tourism Forecast Winter dell’istituto Demoskopika che l’ANSA pubblica in anteprima. A incidere maggiormente la quota degli stranieri rispetto al mercato italiano che resta stabile: dall’estero sono previsti 14,4 milioni di turisti esteri (+21,1% rispetto al 2025) con 52 milioni di pernottamenti (+28,8%). 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#UNIMONT segnala: è online il TranStat Cookbook! Strumenti, metodi e buone pratiche per guidare le Alpi verso un turismo invernale sostenibile ? Scaricalo qui: alpine-space.eu/wp-content/upl… @LaStatale Vai su X
Questo fine settimana la nostra ATL presenta l’offerta invernale ed estiva del territorio alla Alpinmesse di Innsbruck, insieme all’Associazione per il Turismo Outdoor - WOW e ai colleghi di Visit Langhe Monferrato Roero e Cuneo Alps. - facebook.com Vai su Facebook
Turismo invernale, 93 milioni presenze con stranieri +29% - Andamento in crescita per i flussi turistici in Italia nella stagione invernale: 29,7 milioni di arrivi e 93 milioni di presenze, con un incremento rispettivamente pari all'8,2% e al 14,3% rispetto al ... Si legge su msn.com
Turismo in Italia, creati 3,2 milioni di posti di lavoro e 237 mld di Pil nel 2025. I dati - C'è poi la spesa turistica, che genera crescita socioeconomica per tutta la filiera nazionale, attraendo investimenti sui territori italiani: a fine anno raggiungerà 185 miliardi di euro (di questi ... Segnala tg24.sky.it
Un inverno da record per il turismo, oltre 2 milioni di presenze - La scorsa stagione invernale, da dicembre 2024 ad aprile 2025, il turismo in Valle d’Aosta ha registrato ... Segnala rainews.it