Tumori cerebrali primitivi | specialisti a confronto al Moscati

Tempo di lettura: 2 minuti I tumori cerebrali primitivi sono patologie complesse e spesso difficili da intercettare nelle loro fasi iniziali. Per questo, oggi più che mai, la capacità di riconoscere i primi segnali, attivare rapidamente i percorsi diagnostico-terapeutici e costruire una presa in carico realmente integrata rappresenta una sfida cruciale per la sanità. In quest’ottica nasce il corso I tumori cerebrali primitivi: conoscenze attuali, nuovi trattamenti e prospettive future, organizzato dall’Azienda San Giuseppe Moscati di Avellino e in programma venerdì 28 novembre, dalle ore 9 alle 16, presso l’ aula magna della Città Ospedaliera (primo piano, settore B). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tumori cerebrali primitivi: specialisti a confronto al Moscati

