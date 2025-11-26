Tumore del retto in 1 caso su 4 si può guarire senza chirurgia
Grazie a tecniche di diagnosi innovative come la biopsia liquida, cioè l'analisi del Dna tumorale presente in circolo, in un caso su quattro è possibile ottenere una remissione completa del tumore del retto senza dover ricorrere all'operazione chirurgica. . 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
