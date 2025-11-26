Trump | Witkoff e Kushner vedranno Putin

4.57 Trump ha confermato che l'inviato speciale Steve Witkoff incontrerà Vladimir Putin la prossima settimana a Mosca per discutere un piano di pace sull'Ucraina Potrebbe partecipare anche Jared Kushner, genero di Trump e figura chiave nel processo negoziale. Trump ha descritto Kushner come "un tipo intelligente" coinvolto attivamente nei colloqui. L'incontro segue una serie di tentativi di mediazione per porre fine al conflitto in corso. La visita segna un passo importante nelle trattative tra Usa, Russia e Ucraina. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

