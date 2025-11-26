Trump | su Kiev progressima no deadline

2.20 Trump ha affermato che "l'Europa sarà largamente coinvolta nelle garanzie di sicurezza per l'Ucraina", prevedendo una task force congiunta tra Usa,Russia, Ucraina ed Europa per garantire il rispetto dell'accordo di pace. Ha dichiarato che "non esiste una scadenza fissa per raggiungere un accordo" e che "si stanno facendo progressi" nei negoziati. Il piano prevede solide garanzie giuridiche simili all'articolo 5 della NATO, con impegni reciproci a non modificare i confini con la forza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

