Trump vuole Rush Hour 4 e Paramount lo accontenta | il film entra in produzione
Non è un momento molto roseo per Hollywood sotto l’amministrazione Trump. Dopo cause intentate dal presidente degli Stati Uniti contro network televisivi, case di produzione cinematografiche e minacce a personalità di LA, ora è il turno delle richieste. E, a quanto sembra, richieste che vengono ascoltate. Infatti, “Rush Hour 4” è in lavorazione, con la Paramount a bordo per distribuire il nuovo capitolo della serie poliziesca. Il sequel, in gestazione da tempo, avrebbe beneficiato quindi di un intervento dello Studio Ovale: il presidente Donald Trump ha chiesto personalmente allo studio di rilanciare il franchise. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
