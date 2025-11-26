Trump sulla guerra in Ucraina | Vicini ad un accordo la Russia pronta a fare concessioni

Secondo il Tycoon, Donald Trump, Russia e Ucraina potrebbero presto trovare un accordo per cessare il conflitto che ormai impervia con le recenti escalation dal 2022, ma che continua ininterrottamente dal 2014 Volontà di fermarsi Secondo quanto sembra arrivare dal presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump, Russia e Ucraina sarebbero pronte a trovare un . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

