Trump sulla guerra in Ucraina | Vicini ad un accordo la Russia pronta a fare concessioni

Dailynews24.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo il Tycoon, Donald Trump, Russia e Ucraina potrebbero presto trovare un accordo per cessare il conflitto che ormai impervia con le recenti escalation dal 2022, ma che continua ininterrottamente dal 2014 Volontà di fermarsi Secondo quanto sembra arrivare dal presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump, Russia e Ucraina sarebbero pronte a trovare un . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

trump guerra ucraina viciniUcraina, Trump: “Vicini all’accordo”. E invia i suoi uomini a Mosca e Kiev. Ma la Russia “vuole continuare la guerra” - “Nella speranza di finalizzare questo piano di pace per l’Ucraina, ho incaricato il mio inviato speciale Steve Witkoff di incontrare il presidente Putin a Mosca e, contemporaneamente, il segretario de ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

trump guerra ucraina viciniLa guerra in Ucraina, Trump annuncia: 'Siamo molto vicini all'accordo di pace' - Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che Kiev è pronta ad andare avanti con l'accordo di pace sostenuto dagli Usa. Riporta ansa.it

trump guerra ucraina viciniUcraina, Rutte: ipotesi fine guerra entro anno. Von der Leyen: garantire sicurezza Ue LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, Rutte: ipotesi fine guerra entro anno. Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Guerra Ucraina Vicini