Trump ‘strapazza’ il New York Times | Io stanco? Non ho mai lavorato tanto Sono lunatici della sinistra radicale

Non è la prima volta che litigano. Il New York Times attacca il presidente Donald Trump e lui non resta in silenzio. Il prestigioso giornale statunitense (prossimo al fallimento, secondo il tycoon) ha pubblicato un articolo in cui sospetta la cattiva forma fisica dell’inquilino della Casa Bianca. Trump starebbe gradualmente riducendo le apparizioni pubblico, con eventi ufficiali ridotti del 39% rispetto al 2017, all’inizio del suo primo mandato. Il primo appuntamento della giornata viene fissato mediamente più tardi (12, 08 anziché 10,31). E le sue apparizioni pubbliche – scrive il New York Times – si concentrano quasi ormai tutte tra mezzogiorno e le 17, con alcune che mostrerebbero “chiari segni di stanchezza”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trump ‘strapazza’ il New York Times: “Io stanco? Non ho mai lavorato tanto. Sono lunatici della sinistra radicale”

News recenti che potrebbero piacerti

Si poteva pensare che il piano di Trump per la fine della guerra di aggressione violenta e illegale di Putin contro gli Ucraini servisse almeno ad avere un immediato cessate il fuoco e mettere fine alle bombe e ai droni che quotidianamente uccidono civili nelle - facebook.com Vai su Facebook

La società di analisi incaricata da Apple ha concluso che il Dma non aiuta i consumatori limitandosi a danneggiare i conti di Cupertino. Così le Big Tech Usa fanno pressione sulla Ue e su Trump per cambiare le regole. Su Startmag.it Vai su X

Il New York Times e la salute di Trump, tra pisolini e meno incontri ufficiali. Lui si infuria: «Sto benissimo». E insulta la giornalista - Il giornale di New York indaga l'agenda e gli ultimi incontri del 47esimo presidente degli Stati Uniti che non smette di chiamare l'ex rivale Joe Biden «sleepy Joe» ... Riporta msn.com

Trump, il NY Times sulla salute del presidente Usa: “Segni di stanchezza, meno uscite pubbliche” - Donald Trump sta iniziando a mostrare segnali di "stanchezza" e anche le sue apparizioni pubbliche si sono ridotte rispetto al primo mandato. Come scrive msn.com

Meloni da Trump in Florida, il New York Times: «Forte pressing per Cecilia Sala. La visita rafforza ruolo da mediatore con l'Ue» - Lago «per incontrare informalmente il presidente eletto Donald Trump sabato» è approdata anche sul New York Times. Segnala ilmessaggero.it