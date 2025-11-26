Trump stanco e affaticato l’inchiesta del Nyt non piace al presidente | Giornalista brutta dentro e fuori

Roma, 26 novembre 2025 – Instancabile ed energico in ogni occasione pubblica e davanti alle telecamere, affaticato in privato. È il ritratto di Donald Trump tracciato dal New York Times, che rivela come la routine del presidente Usa sia cambiata nell’ultimo periodo e soprattutto rispetto al primo mandato. Basti pensare, numeri alla mano, che nel 2017 il tycoon aveva partecipato a 1.688 eventi pubblici fino a novembre, contro i 1.029 di quest’anno, con un calo del 39%. Eppure tra conferenze stampa e viaggi all’estero per incontrare leader stranieri, ambasciatori, politici e amministratori delegati, il presidente Usa sembra più attivo che mai. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump stanco e affaticato, l’inchiesta del Nyt non piace al presidente: “Giornalista brutta dentro e fuori”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il Nyt analizza gli impegni di Trump: "Ha meno appuntamenti ed è più stanco". Il quotidiano analizza il programma rispetto al primo mandato #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/11/26/il-nyt-analizza-gli-impegni-di-trump-ha-meno-appuntamenti- - facebook.com Vai su Facebook

Trump stanco e affaticato, l’inchiesta del Nyt non piace al presidente: “Giornalista brutta dentro e fuori” - Secondo una fonte, alla soglia degli 80 anni, il tycoon ha accorciato l’agenda degli impegni e lavora non più di 5 ore, dalle 12 alle 17, nonostante cerchi di apparire sempre in attività ed energico ... Secondo msn.com

“Trump stanco e affaticato”, le condizioni di salute del Presidente preoccupano il New York Times - Donald Trump presenta segni di affaticamento che suscitano preoccupazioni riguardo alla sua salute e alla capacità di sostenere un impegno politico attivo. Da notizie.it