Trump stanco e affaticato Il Ny Times | La sua salute ora preoccupa

Donald Trump, oggi 79enne, continua a far parlare di sé non solo per le vicende politiche, ma anche per alcune osservazioni sul suo stato di salute. Secondo quanto riportato dal New York Times, il presidente mostra segnali di affaticamento e rallentamento nelle sue attività quotidiane, attribuibili in parte all’età avanzata. Nei mesi recenti, Trump sembra aver alleggerito l’intensità della propria agenda, con giornate di lavoro più corte e meno impegni pubblici concentrati in poche ore. Questo cambiamento ha alimentato alcune speculazioni sul suo ritmo fisico e sulla capacità di mantenere un livello di energia costante come in passato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Trump stanco e affaticato”. Il Ny Times: “La sua salute ora preoccupa”

Altre letture consigliate

Oggi in radio le ultime notizie dalle guerre scatenate dai miliardari e combattute dai poveri cristi. Piano di pace per l’Ucraina, Meloni stretta tra la fedeltà a Trump e quella all’Unione Europea dice: «No a Una controproposta europea sul piano Trump ma sì a ch - facebook.com Vai su Facebook

“Trump stanco e affaticato”. Il Ny Times: “La sua salute ora preoccupa” - Donald Trump, oggi 79enne, continua a far parlare di sé non solo per le vicende politiche, ma anche per alcune osservazioni sul suo stato di salute. Riporta thesocialpost.it

Nyt analizza impegni di Trump, 'meno appuntamenti e più stanco' - A quasi un anno dal suo secondo mandato, gli americani vedono Trump meno di prima, il tycoon ha meno eventi pubblici in programma e viaggia molto meno in patria rispetto a quanto facesse a questo punt ... Come scrive ansa.it

Trump-Biden, sfida in tv alla CNN/ Presidente Usa affaticato, il tycoon più in forma: ecco come è andata - Biden, sfida in tv alla CNN: il presidente degli Stati Uniti è apparso affaticato ma più preciso, tycoon più energico ma meno “inquadrato” E’ andato in scena nella serata di ieri negli Stati ... Secondo ilsussidiario.net