Trump risponde alle polemiche | Parole di Witkoff al consulente di Putin? Normale procedura negoziale
Il presidente Usa, Donald Trump, ha difeso l’inviato Steve Witkoff dopo che l’agenzia Bloomberg ha diffuso una trascrizione della sua telefonata del 14 ottobre con Yuri Ushakov, consulente per la politica estera di Vladimir Putin, da cui si evince che Witkoff diede consigli su come il leader russo avrebbe dovuto presentare a Trump il piano per l’Ucraina. Secondo il tycoon, l’approccio di Witkoff nei confronti dei russi durante la telefonata è una procedura negoziale “standard”. “Deve vendere questo piano all’Ucraina. E deve vendere l’Ucraina alla Russia”, ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One mentre volava verso la sua casa in Florida nella serata locale di martedì. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
