Trump | non c’è una scadenza precisa per l’accordo di pace in Ucraina
Il presidente americano Donald Trump ha affermato che non c’è una scadenza precisa per l’accordo di pace in Ucraina. “Abbiamo fatto enormi progressi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina“, ha detto Trump. Guerra in Ucraina, Trump: non c’è una scadenza precisa per l’accordo di pace Il presidente americano Donald Trump ha affermato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Piano Trump, Alan Friedman: "La tecnica di Trump l'abbiamo capita tutti, dà una scadenza e poi fa una proroga come con i dazi. Ma c'è da ricordare che Trump non vuole scontentare l'amico Putin." @DAVIDPARENZO @Ariachetira Vai su X
Nuovo piano di pace in 19 punti messo a punto tra Washington e Kiev a Ginevra. Trump potrebbe posticipare di una settimana la scadenza sull’accordo fissata per giovedì prossimo. #TG2000 #Ucraina #Washington #Kiev #24novembre #TV2000 #Trump #Zel - facebook.com Vai su Facebook
Trump: accordo per TikTok previsto entro la scadenza del 5 aprile - Il presidente Donald Trump afferma che l'accordo per la vendita di TikTok verrà finalizzato prima della scadenza fissata per il 5 aprile. Da multiplayer.it
Trump salva TikTok: il presidente Usa prorogherà di nuovo la scadenza per la vendita dell'app - L'ordine esecutivo chiede al procuratore generale degli Stati Uniti di non applicare il cosiddetto “TikTok ban”, la legge approvata lo scorso aprile che vieterebbe la piattaforma nel paese obbligando ... Come scrive it.euronews.com
Trump salva (per ora) TikTok: esteso di 75 giorni la scadenza per un accordo: «Non vogliamo oscurarlo» - Il presidente americano Donald Trump ha annunciato di aver esteso la scadenza per la vendita di TikTok, inizialmente prevista per domani, di ulteriori 75 giorni. Riporta ilmessaggero.it