Trump | non c’è una scadenza precisa per l’accordo di pace in Ucraina

Periodicodaily.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente americano Donald Trump ha affermato che non c’è una scadenza precisa per l’accordo di pace in Ucraina. “Abbiamo fatto enormi progressi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina“, ha detto Trump. Guerra in Ucraina, Trump: non c’è una scadenza precisa per l’accordo di pace Il presidente americano Donald Trump ha affermato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

trump non c8217232 una scadenza precisa per l8217accordo di pace in ucraina

© Periodicodaily.com - Trump: non c’è una scadenza precisa per l’accordo di pace in Ucraina

Contenuti che potrebbero interessarti

Trump: accordo per TikTok previsto entro la scadenza del 5 aprile - Il presidente Donald Trump afferma che l'accordo per la vendita di TikTok verrà finalizzato prima della scadenza fissata per il 5 aprile. Da multiplayer.it

Trump salva TikTok: il presidente Usa prorogherà di nuovo la scadenza per la vendita dell'app - L'ordine esecutivo chiede al procuratore generale degli Stati Uniti di non applicare il cosiddetto “TikTok ban”, la legge approvata lo scorso aprile che vieterebbe la piattaforma nel paese obbligando ... Come scrive it.euronews.com

Trump salva (per ora) TikTok: esteso di 75 giorni la scadenza per un accordo: «Non vogliamo oscurarlo» - Il presidente americano Donald Trump ha annunciato di aver esteso la scadenza per la vendita di TikTok, inizialmente prevista per domani, di ulteriori 75 giorni. Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Trump C8217232 Scadenza Precisa