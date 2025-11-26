Il presidente americano Donald Trump ha affermato che non c’è una scadenza precisa per l’accordo di pace in Ucraina. “Abbiamo fatto enormi progressi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina“, ha detto Trump. Guerra in Ucraina, Trump: non c’è una scadenza precisa per l’accordo di pace Il presidente americano Donald Trump ha affermato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Trump: non c’è una scadenza precisa per l’accordo di pace in Ucraina