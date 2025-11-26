Trump insiste | La pace è vicina Ma Putin e Zelensky frenano

Da giorni si ripete che la pace in Ucraina è ormai a un passo, ma quando si deve passare dalle parole ai fatti spunta sempre qualche intoppo. È successo anche ieri, quando circolava grande entusiasmo di fronte alle notizie sulle trattative in corso, tanto che il segretario generale della Nato, Mark Rutte, in un’intervista a El País e al gruppo tedesco Rnd si era fatto prendere dall’ottimismo affermando: “Preghiamo tutti che questa guerra finisca il prima possibile. Voglio fare tutto il possibile per contribuire a realizzare la visione del presidente Trump”. Lo stesso ha poi aggiunto che “è sempre difficile fare previsioni, ma spero davvero che la pace arrivi entro la fine del 2025. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Trump insiste: “La pace è vicina”. Ma Putin e Zelensky frenano

Leggi anche questi approfondimenti

Sudan, i militari di Khartoum bocciano il piano per il cessate il fuoco. Trump insiste: “Interverrò personalmente per mettere fine al conflitto”. Ascolta il nostro aggiornamento delle notizie. https://www.sbs.com.au/language/italian/it/podcast-episode/sbs-italian- - facebook.com Vai su Facebook

Israele, 'bene piano Trump, insiste sul disarmo di Gaza'. 'Porterà pace, stabilità e all'espansione Accordi di Abramo' ow.ly/ju7z106qlGj | #ANSAmed #ANSA Vai su X

Trump: Usa saranno coinvolti nel mantenimento della pace a Gaza - Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti contribuiranno alla ricostruzione di Gaza e a mantenerla sicura e pacifica, dopo che Israele e Hamas hanno concordato la prima ... Secondo ansa.it

Trump, il Nobel e la pace per Gaza - Le previsioni sono negative per Donald Trump che, se non saranno smentite dalle ultime notizie, confermeranno quel che il presidente degli Stati ... Da huffingtonpost.it

Telefonata Trump-Putin: “passi avanti di pace, ci vediamo a Budapest”/ Domani vertice Zelensky: gli scenari - La telefonata di oltre due ore tra Trump e Putin riapre la trattativa di pace per l'Ucraina: dopo l'Alaska sarà Budapest il luogo del vertice Usa- Secondo ilsussidiario.net