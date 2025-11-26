Trump | Incontrerò Zelensky e Putin quando l’intesa sarà definitiva Ma la Russia si impunta sulla vecchia bozza del piano di pace

Donald Trump ripete due volte la stessa formula: «Penso che siamo molto vicini a un accordo. Non è facile, ma penso che ci arriveremo». Poi aggiunge: «Vedremo, stiamo facendo progressi». Lo fa durante la cerimonia del Thanksgiving, forse un modo anche simbolico per dare speranza a un processo di pace che negli ultimi giorni è passato tra incertezze e resistenze. Zelensky: “Pronti ad andare avanti”. Dall’Ucraina arriva una disponibilità vigile. Volodymyr Zelensky, consapevole del rischio politico di apparire come l’ostacolo alla pace, si spinge a dire: «Sosteniamo l’essenza del quadro dell’accordo, siamo pronti ad andare avanti ». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

