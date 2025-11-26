Trump il NY Times sulla salute del presidente Usa | Segni di stanchezza meno uscite pubbliche
Donald Trump sta iniziando a mostrare segnali di “ stanchezza ” e anche le sue apparizioni pubbliche si sono ridotte rispetto al primo mandato. E’ la sintesi di un’inchiesta pubblicata sul New York Times in merito allo stato di salute del presidente Usa, 79 anni. Secondo il quotidiano americano Trump ha sempre fatto della sua resistenza fisica e della sua energia la sua forza politica. Ma questa immagine, complice la sua età, sta diventando sempre più difficile da mantenere. Nyt su Trump: “Giornate lavorative più brevi”. Il giornale spiega come le giornate lavorative del capo della Casa Bianca siano di fatto più brevi rispetto a quelle del suo primo mandato, sottolineando il fatto che Trump in genere non partecipa ad eventi ufficiali prima di mezzogiorno. 🔗 Leggi su Lapresse.it
