Trump grazia due tacchini in vista del Ringraziamento
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha partecipato alla tradizionale cerimonia in cui ogni anno vengono "graziati" due tacchini alla Casa Bianca in vista del Ringraziamento, ma ha trasformato la celebrazione in un'occasione di resa dei conti politica. I fortunati tacchini scelti quest'anno per essere risparmiati dalla cena del Thanksgiving, Waddle e Gobble della Carolina del Nord, dovevano essere le star di un momento di festa ma sono stati oscurati da Trump che si è scagliato contro i democratici, e persino Joe Biden. Prima, ha parlato di Chicago, dichiarando che avrebbe potuto ripulirla dalla criminalità se solo il governatore JB Pritzker, gli avesse permesso di inviare truppe federali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
