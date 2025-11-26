Trump contro il New York Times | Un giornale in fallimento nemico del popolo

L’analisi del Times riapre il tema dell’età alla Casa Bianca: per Trump accuse simili a quelle rivolte a Biden. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

trump contro new yorkTrump ancora contro il New York Times: "È carta straccia, le mie condizioni di salute sono perfette" - Botta e risposta tra il quotidiano New York Times e il presidente Usa Donald Trump sul suo stato di salute fisica. Da msn.com

trump contro new yorkGiallo su Trump. Il New York Times: "E' stanco". Lui si infuria: "Nemici del popolo" - Botta e risposta tra New York Times e Donald Trump sul suo stato di salute fisica. Scrive iltempo.it

Il New York Times sulla salute di Trump: "È affaticato". Lui si infuria: "Sto benissimo" - Il quotidiano indaga l'agenda e gli ultimi incontri del 47esimo presidente degli Stati Uniti. Scrive today.it

