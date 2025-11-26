Trump contro il New York Times | Un giornale in fallimento nemico del popolo

L’analisi del Times riapre il tema dell’età alla Casa Bianca: per Trump accuse simili a quelle rivolte a Biden. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump contro il New York Times: “Un giornale in fallimento, nemico del popolo”

Leggi anche questi approfondimenti

L'Ucraina accetti il piano. Dichiarazione secca di Donald Trump, che non lascia molti spazi di trattativa sui 28 punti della sua proposta. Intanto, dopo gli insulti e gli attacchi, ha ricevuto alla Casa Bianca il neosindaco di New York. - facebook.com Vai su Facebook

Il nuovo sindaco di New York #Mamdani lancia la sfida a #Trump : il modo migliore per fermare @POTUS e’ cancellare le condizioni nella sua citta’ che gli hanno consentito di accumulare il potere @repubblica Vai su X

Trump ancora contro il New York Times: "È carta straccia, le mie condizioni di salute sono perfette" - Botta e risposta tra il quotidiano New York Times e il presidente Usa Donald Trump sul suo stato di salute fisica. Da msn.com

Giallo su Trump. Il New York Times: "E' stanco". Lui si infuria: "Nemici del popolo" - Botta e risposta tra New York Times e Donald Trump sul suo stato di salute fisica. Scrive iltempo.it

Il New York Times sulla salute di Trump: "È affaticato". Lui si infuria: "Sto benissimo" - Il quotidiano indaga l'agenda e gli ultimi incontri del 47esimo presidente degli Stati Uniti. Scrive today.it