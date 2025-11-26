Trump conferma le aperture di Kiev | Molto vicini a un accordo Ma Putin rifiuta il piano

Il presidente Usa: incontrerò i leader di Russia e Ucraina solo ad accordo chiuso. Il nuovo piano prevede che l’Ucraina possa disporre di un esercito di 800mila uomini. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Trump conferma le aperture di Kiev: “Molto vicini a un accordo”. Ma Putin rifiuta il piano

