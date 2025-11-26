Trump conferma le aperture di Kiev | Molto vicini a un accordo Ma Putin rifiuta il piano

Lastampa.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Usa: incontrerò i leader di Russia e Ucraina solo ad accordo chiuso. Il nuovo piano prevede che l’Ucraina possa disporre di un esercito di 800mila uomini. 🔗 Leggi su Lastampa.it

trump conferma le aperture di kiev molto vicini a un accordo ma putin rifiuta il piano

© Lastampa.it - Trump conferma le aperture di Kiev: “Molto vicini a un accordo”. Ma Putin rifiuta il piano

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

trump conferma aperture kievTrump conferma le aperture di Kiev: “Molto vicini a un accordo”. Ma Putin rifiuta il piano - Il presidente Usa: incontrerò i leader di Russia e Ucraina solo ad accordo chiuso. Da lastampa.it

trump conferma aperture kievTrump invia i suoi emissari a Mosca e Kiev: "accordo vicino". Media: "Mosca verso il no al piano" - Ancora in sospeso i punti più sensibili (territori, garanzie di sicurezza) del piano di pace, ora in 19 p ... Da rainews.it

L'idea in aereo e la telefonata "a sorpresa" a Kiev: come è nato il piano di pace di Trump in Ucraina - I consiglieri del presidente Usa, Steve Witkoff e Jared Kushner, avrebbero letto in vivavoce i 28 punti del piano a Zelensky, poi rispedito al mittente, due giorni prima che la notizia venisse riporta ... Come scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Conferma Aperture Kiev