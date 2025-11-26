Truffe e furti in tutta la provincia di Torino arrestati due finti tecnici del riscaldamento a Carignano e Rivalta

A fine novembre 2025 gli agenti della squadra mobile della polizia di Stato di Torino hanno arrestato un 36enne, condotto in carcere, e un 41enne, tenuto invece ai domiciliari, entrambi appartenenti a nuclei familiari di etnia sinti residenti nei comuni di Carignano e Rivalta di Torino. I due. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

