Truffano anziana a Macerata rubandole tutto l' oro e fuggono due ragazze arrestate in centro a Pescara
Due ragazze campane di 26 e 24 anni sono state arrestate a Pescara.Le due ragazze, poco prima, avrebbero messo a segno una truffa ai danni di una donna di 79 anni a Macerata. La vittima sarebbe stata contattata telefonicamente da un sedicente carabiniere che, paventando pesanti conseguenze penali. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Approfondisci con queste news
Truffano un’anziana in provincia di Pistoia denunciate dalla polizia di stato due persone tra cui un quindicenne Vai su X
Truffano un’anziana in provincia di Pistoia denunciate dalla polizia di stato due persone tra cui un quindicenne - facebook.com Vai su Facebook