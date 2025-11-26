Truffano anziana a Macerata rubandole tutto l' oro e fuggono due ragazze arrestate in centro a Pescara

Due ragazze campane di 26 e 24 anni sono state arrestate a Pescara.Le due ragazze, poco prima, avrebbero messo a segno una truffa ai danni di una donna di 79 anni a Macerata. La vittima sarebbe stata contattata telefonicamente da un sedicente carabiniere che, paventando pesanti conseguenze penali. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

