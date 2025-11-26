Truffa polizza ciclomotore a Montemarano | Carabinieri smascherano il presunto responsabile

Montemarano. Un trentenne di Trapani individuato dopo la denuncia della vittima. I Carabinieri di Montemarano (AV) hanno individuato il presunto responsabile di una truffa online legata alla stipula di una polizza assicurativa per ciclomotore. L’indagine nasce dalla denuncia di un cittadino che, cercando di assicurare il proprio mezzo, si è lasciato convincere da un’offerta trovata su internet. Dopo aver richiesto un preventivo, l’uomo ha versato circa 400 euro tramite bonifico bancario, ignaro che si trattasse di un raggiro. Il sedicente broker assicurativo, incassato il denaro, non ha attivato la polizza ed è sparito nel nulla. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

