Troppo interpretabile Perché la legge sul consenso è stato rinviata

"Un rinvio per questioni tecniche". Carlo Nordio spegne le polemiche sul ddl stupro che introduce il consenso. "È un piccolo slittamento dovuto a dei riferimenti tecnici necessari", ha detto all'Ansa il Guardasigilli, "Quando si interviene su una legge penale anche una virgola può cambiare completamente il significato, quindi bisogna stare estremamente attenti alla tecnica redazionale, questo riguarda un'opera di cesello che non sempre si fa quando una legge viene portata però sul contenuto vi è una unità di consenso". Anche Matteo Salvini ha spiegato che così come è scritta, la legge "lascia troppo spazio alla libera interpretazione del singolo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Troppo interpretabile". Perché la legge sul consenso è stato rinviata

