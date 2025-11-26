Troppi terreni agricoli sottratti a favore dei fotovoltaici

Sempre più ettari del Basso Casertano rischiano di uscire dal circuito agricolo per ospitare impianti fotovoltaici a terra. A lanciare l’allarme è Coldiretti Caserta, che sollecita un intervento immediato del neo-eletto Consiglio Regionale per regolamentare la materia e tutelare l’agricoltura. 🔗 Leggi su Casertanews.it

