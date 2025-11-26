Troppe pressioni l' avvocato della famiglia che vive nel bosco rinuncia all' incarico

AGI - “Purtroppo, ieri sera, dopo attenta riflessione ho deciso, non senza difficoltà, di rinunciare al  mandato difensivo  a suo tempo conferitomi dai  coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham ”. Giovanni Angelucci, avvocato, con una lunga dichiarazione, annuncia così la decisione di rinunciare alla difesa della coppia che vive in un bosco nella provincia di Chieti coinvolta in un caso giudiziario  (e politico)   dopo che il Tribunale per i Minori dell’Aquila, ha sottratto i  tre figli  per trasferirli in una  casa famiglia. “Mi sono visto costretto ad una simile  scelta estrema - sottolinea - che è l'ultima che un  professionista serio  vorrebbe adottare, dal momento che negli ultimi giorni i miei assistiti hanno ricevuto troppe pressanti  ingerenze esterne  che hanno incrinato la  fiducia  posta alla base del  rapporto professionale  che lega avvocato e cliente. 🔗 Leggi su Agi.it

