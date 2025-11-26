Troppe donne uccise in Umbria Parole e volti l’omaggio alle vittime

Donne e uomini, detenuti nel carcere di Capanne, insieme, per la prima volta, per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’associazione nazionale " Nel nome del rispetto " organizza da sette anni il momento di riflessione, realizzato in collaborazione con il Centro antiviolenza di Perugia. L’evento si è aperto con un minuto di silenzio per le donne uccise in Umbria. Subito dopo, uomini e donne reclusi hanno portato in scena le parole delle vittime: poesie, testi e monologhi recitati mentre i volti delle donne scomparse scorrevano su un grande schermo. A condurre l’iniziativa è stata l’ambasciatrice dell’associazione, Francesca Gosti, poetessa e curatrice dei laboratori di scrittura creativa attivi nelle carceri di Perugia e Spoleto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

