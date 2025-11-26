Troppa pressione | Maresca respinge i paragoni di Willian Estevao e Lamine Yamal con Lionel Messi e Cristiano Ronaldo

2025-11-26 11:58:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il tecnico del Chelsea, Enzo Maresca, ha insistito sul fatto che era troppo presto per prevedere una battaglia per la supremazia tra Willian Estevao e Lamine Yamal simile a quella combattuta per molti anni da Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Messi, 38 anni, e Ronaldo, 40 anni, stanno ancora andando forte rispettivamente con Inter Miami e Al-Nassr, ma il loro tempo come i due migliori calciatori della loro generazione sta volgendo al termine. La scorsa notte è stata annunciata come la prima volta che i tifosi hanno potuto vedere i loro potenziali sostituti con il Chelsea che ospitava il Barcellona in Champions League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

