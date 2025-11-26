Troppa pressione | Maresca respinge i paragoni di Willian Estevao e Lamine Yamal con Lionel Messi e Cristiano Ronaldo
2025-11-26 11:58:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il tecnico del Chelsea, Enzo Maresca, ha insistito sul fatto che era troppo presto per prevedere una battaglia per la supremazia tra Willian Estevao e Lamine Yamal simile a quella combattuta per molti anni da Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Messi, 38 anni, e Ronaldo, 40 anni, stanno ancora andando forte rispettivamente con Inter Miami e Al-Nassr, ma il loro tempo come i due migliori calciatori della loro generazione sta volgendo al termine. La scorsa notte è stata annunciata come la prima volta che i tifosi hanno potuto vedere i loro potenziali sostituti con il Chelsea che ospitava il Barcellona in Champions League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Calist Dama . Sia · Snowman. Hai un durone che continua a tornare? Non è un caso… e no, non va tagliato! Il durone è una risposta del tuo corpo a troppa pressione o attrito: se lo rimuovi in modo aggressivo, rischi solo di farlo tornare più velocemente. La sol - facebook.com Vai su Facebook
Maresca frena i paragoni tra Estevão e Messi: «Troppa pressione» - Il manager del Chelsea, Enzo Maresca, ha smorzato i paragoni tra Estevão e Lionel Messi dopo il suo gol straordinario nel 3- Riporta corrieredellosport.it