Troilo che gigante | cuore fede e famiglia dietro la rinascita di ' Nano'

Sul numero 37 la scritta Dania, il nome della sua fidanzata. La forza di Mariano Troilo nei momenti complicati. Quando è un po' pià buio, Nano si aggrappa a loro. E alla preghiera: nonna Gladys da sempre gli ha parlato di Dio: l’essenziale a casa Troilo. Prima di ogni gara, Mariano si inginocchia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Telesveva. . INVITO A CANESTRO Conduce: Vito Troilo In collaborazione con: Luca Ferrante, Patrizia Bruno Ospiti in studio: Niccolò Pieri e Marco Annese (Virtus Molfetta), Carlo Spernanzoni (Lions Bisceglie) Ospiti in collegamento: Matteo Gherardini, pivot C - facebook.com Vai su Facebook

Troilo, che gigante: cuore, fede e famiglia dietro la rinascita di 'Nano' - Cuore, fede e famiglia dietro la rinascita di “Nano”: la forza di nonna Gladys, i cani Kala e Bella e la fiducia contro il Milan. Si legge su parmatoday.it

Troilo cuore d'oro. Il nuovo acquisto del Parma dona 500mila euro al Belgrano - Mariano Troilo, nuovo acquisto del Parma, si è subito segnalato per un bel gesto del quale si è reso protagonista subito dopo aver firmato il contratto con il club di Serie A. Secondo tuttomercatoweb.com