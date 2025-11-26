Treviso dopo il furto scatta la ronda | 40 residenti a caccia dei ladri

Un intero quartiere a caccia dei ladri. L'ennesimo tentativo di furto ha fatto scattare l'inseguimento tra campi, fossi e giardini di Altivole, provincia di Treviso. In strada, l'altra sera, una quarantina di persone, armate di torce, bastoni, chiavi inglesi. È stato utilizzato perfino un drone con termocamera per localizzare i malviventi. Quando un proprietario, rientrando nella sua abitazione, ha trovato le luci accese e notato strani movimenti, subito è scattato l'allarme nella chat di quartiere. I delinquenti sono riusciti a scappare, ma almeno adesso sanno che i cittadini sono pronti a difendersi e a intervenire. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Treviso, dopo il furto scatta la ronda: 40 residenti a caccia dei ladri

