Treviglio a marzo scatterà l’imposta di soggiorno | Previsto un gettito di 40mila euro

Treviglio. Verrà introdotta a partire da marzo del prossimo anno l’ imposta di soggiorno: la misura, annunciata mercoledì 26 novembre nel corso della conferenza stampa di presentazione del bilancio previsionale 20262028, nasce da un percorso condiviso con le associazioni di categoria e le strutture ricettive cittadine, con l’obiettivo di sostenere interventi a beneficio del turismo e, al contempo, valorizzare l’offerta culturale della città. L’imposta prevede contributi di 2 euro per gli hotel da tre e quattro stelle e di 1,50 euro per le altre strutture ricettive come B&b e affittacamere, applicabili fino a cinque notti consecutive e solo ai maggiorenni, con alcune categorie escluse tra cui disabili, accompagnatori e chi soggiornerà in città per cure sanitarie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it