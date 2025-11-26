Trentini in carcere in Venezuela gli eurodeputati | Chiediamo atto di umanità sia liberato

(Adnkronos) – Trentanove eurodeputati del Pd, di Avs, del M5S e di Fratelli d'Italia hanno sottoscritto un appello al governo del Venezuela perché compia un "atto di umanità", liberando l'operatore umanitario italiano Alberto Trentini, rinchiuso nelle carceri del Paese latinoamericano da oltre un anno. "Crediamo che la ricerca costante della pace e della distensione, la .

