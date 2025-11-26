Trenta ore di lezione per comunicare
La sede accreditata alle Politiche attive e alla formazione di Afol Monza e Brianza organizza il corso “ Comunicazione per le relazioni efficaci: un’opportunità per rafforzare le tue soft skills comunicative “ in partenza lunedì 1 dicembre. Obiettivo identificare il livello delle proprie soft skills e imparare a rafforzarle, utilizzando strategie e tecniche di comunicazione efficace. Cosa si imparerà grazie al corso: definizione delle soft skills ed esercizi di autovalutazione, comunicazione efficace, tecniche ed esercitazioni, gestione di stress e situazioni difficili. Problem solving, resilienza emotiva, adattamento al cambiamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
? Sabato 22 Novembre Preparati per una serata speciale a La Cicala Milonga! Alle 20:30 iniziamo con una lezione con Eric Dinzel e Flavia Kohut: “Secuencias giradas con sacadas” – perfeziona il tuo giro e aggiungi dinamismo al tuo ballo! DJ Isab - facebook.com Vai su Facebook
Trenta ore di lezione per comunicare - La sede accreditata alle Politiche attive e alla formazione di Afol Monza e Brianza organizza il corso “Comunicazione per le relazioni efficaci: un’opportunità per rafforzare le tue soft skills ... Si legge su ilgiorno.it
Il piano di Valditara: "Trenta ore di lezione sul rispetto e la parità". Quindici milioni alle scuole - Si accelera l’attuazione del progetto per gli istituti superiori nato dopo Caivano. Si legge su quotidiano.net
Valditara: ecco «l’educazione alle relazioni». Trenta ore di lezione al pomeriggio su base volontaria - Dice il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che «in prima linea nella battaglia per sradicare il maschilismo deve esserci la scuola». Secondo corriere.it