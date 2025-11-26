Trenta ore di lezione per comunicare

La sede accreditata alle Politiche attive e alla formazione di Afol Monza e Brianza organizza il corso “ Comunicazione per le relazioni efficaci: un’opportunità per rafforzare le tue soft skills comunicative “ in partenza lunedì 1 dicembre. Obiettivo identificare il livello delle proprie soft skills e imparare a rafforzarle, utilizzando strategie e tecniche di comunicazione efficace. Cosa si imparerà grazie al corso: definizione delle soft skills ed esercizi di autovalutazione, comunicazione efficace, tecniche ed esercitazioni, gestione di stress e situazioni difficili. Problem solving, resilienza emotiva, adattamento al cambiamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

