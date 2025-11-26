Treno contro un mezzo carico di auto | tragedia sfiorata
Tragedia sfiorata, ieri mattina, lungo la ferrovia che collega Ferrara a Suzzara, nel Mantovano. Un treno Tper con a bordo quattro passeggeri ha travolto un camion bisarca rimasto bloccato – per cause ancora in corso di accertamento – in un passaggio a livello all’altezza di Senetica, nelle campagne dell’Alto Ferrarese. L’impatto è stato violentissimo. Il locomotore ha spinto in avanti il camion per una cinquantina di metri, catapultando sulla strada e nei campi circostanti le auto trasportate sul rimorchio. Il bilancio è di cinque feriti. L’autista del camion, 62 anni, e il macchinista del treno, 45 anni, sono stati portati all’ospedale di Cona, ma non sono in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
