Tregua maltempo in arrivo ma resta l’allerta meteo in Campania

Le piogge diventano isolate, ma resta il pericolo idrogeologico residuo sulla fascia costiera: prorogata l'allerta meteo in Campania fino alle 14 di giovedì 27 novembre. Il fronte perturbato che ha attraversato la Campania mostra segnali incoraggianti di progressiva stabilizzazione. Dopo una prima fase di indebolimento dei temporali attesa nel pomeriggio di oggi, le piogge continueranno .

