Tredicesima giornata Basket Eurolega 2025 2026 | Milano ritrova la vittoria battuto il Maccabi

Esordio vincente di coach Peppa Poeta alla guida dell’ Olimpia Milano dopo le dimissioni di Ettore Messina. Nella tredicesima giornata basket Eurolega 20252026, i meneghini stendono il Maccabi Tel Aviv per 102-88, ritrovando il successo dopo tre ko consecutivi tra campionato e coppa. Assoluto protagonista Shields, autore di 26 punti. TREDICESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 20252026: MACCABI TEL AVIV-OLIMPIA MILANO 88-102 I meneghini approcciano subito benissimo la gara e provano subito a scappare trascinati da Shields e Booker. Il canestro di LeDay vale la doppia cifra di vantaggio per l’Olimpia a metà primo quarto, con la frazione d’apertura che termina 27-25 in favore di Milano. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

