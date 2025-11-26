Tre persone rinviate a processo per la morte della cagnolina Timida e la distruzione della sua casa

La cagnolina Timida è morta a seguito di un raid vandalico ai danni del ricovero dove viveva a Siracusa. Per quella vicenda tre persone sono state rinviate a giudizio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Siracusa, morte della cagnolina Timida: tre persone a processo - SIRACUSA – Tre persone sono state rinviate a giudizio per la morte della cagnolina “Timida”, uccisa a Siracusa in circostanze ancora da chiarire. Lo riporta livesicilia.it

