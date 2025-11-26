Tre parrocchie dalla diocesi di Massa Carrara-Pontremoli entrano a far parte di quella di Piacenza-Bobbio

Cambiamento territoriale per la diocesi di Piacenza-Bobbio che attualmente si estende su una superficie di 3.670 chilometri quadrati, con parrocchie - in tutto 419 - anche nelle province di Parma, Genova e Pavia. Ora a queste se ne aggiungono tre provenienti dalla diocesi di Massa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

