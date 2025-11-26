Tre nuovi magnifici libri da leggere nell' ultimo weekend di novembre

Fughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo a conservare il piacere di leggere. Dunque, ogni settimana, insieme a Martina Fasola del Libraccio di Como, che già collabora alla rassegna culturale Strade Blu Live. La magia di un libro è. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Scopri altri approfondimenti

? ` ! ? I nuovi arrivi de La Kaligrafica sono qui e sono semplicemente magnifici! Set per la scrittura eleganti, perfetti per un regalo di classe o per arricchire la tua collezione. , - facebook.com Vai su Facebook

Tre nuovi magnifici libri da leggere nell'ultimo weekend di novembre - Tra “Compagni di scuola” e “Final Destination”, un romanzo a orologeria, il cui ticchettare incessante riflette sul tempo a nostra disposizione. Secondo quicomo.it

Tre nuovi libri. E tre cocktail per raccontarli - 30 l’appuntamento è da Schiaccino, la caffetteria del Museo del Tessuto, e ... Lo riporta lanazione.it

10 nuovi libri da leggere a Novembre - Dalle nebbie di città dove il crimine si confonde con la coscienza fino ad arrivare alle voci antiche che raccontano la nascita dell’uomo e del dubbio, novembre invita a scoprire nuovi libri leggere, ... Si legge su grazia.it